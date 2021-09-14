Öğretmenden öğrencilere skandal sözler kamerada

Antalya Konyaaltı’ndaki Hurma ortaokulunda eline mikrofon alan bir öğretmen öğrencilere okulun temizliğinden sorumlu oldukları söyledi ve ‘Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım’ dedi.

Antalya Konyaaltı’ndaki Hurma ortaokulunda eline mikrofon alan bir öğretmenin skandal ifadeleri okula çocuğunu almaya gelen bir velinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Videoda öğretmenin şu ifadeleri kullandığı görülüyor:

“Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım. Ben konuşuyorum burada, okul temizliğinden siz sorumlusunuz. İlk ve son kez uyarıyorum! Okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. Okul saatleri içerisinde cep telefonlarınız açık olmayacak.”

İNCELEME BAŞLATILDI

Velileri ayağa kaldıran görüntülerden sonra Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.