Okul tuvaletinde çürümüş ceset bulundu
Osmaniye'de yeniden yapılması planlanan boş okul binasında, çürümüş erkek cesedi bulundu.
Alibeyli Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'ndaki yıkılıp, yeniden yapılacak olan Atatürk Ortaokulu'na sabah saatlerinde kontrol için gelen hizmetli, kötü koku ile karşılaştı.
TUVALETTE ÇÜRÜMÜŞ CESET BULDU
Binaya giren hizmetli, 3 katlı okulun zemin katındaki tuvalette çürümüş erkek cesediyle karşılaşınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÜZERİNDE KİMLİK YOK
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede çürümüş cesedin, 30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından, Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA
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