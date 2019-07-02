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  4. 02 Temmuz 2019 17:17

Öldüren selfie! Cansız bedenine 2 gün sonra ulaşıldı

Kayseri'nin Develi ilçesinde selfie çekmek için kayalıklara çıkan ve dengesini kaybederek şelale akıntısına düşen gencin cesedine 2 gün sonra ulaşıldı.

Öldüren selfie! Cansız bedenine 2 gün sonra ulaşıldı
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İlçeye bağlı Küçükkünye Mahallesi'ndeki Homurlu Şelalesi'nde önceki gün akıntıya kapılan 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa'yı arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

Arama çalışmalarına katılan dalgıç polisler, Kayseri Turkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile AFAD ekipleri, yaklaşık 45 saatlik çalışmanın sonunda Timurbuğa'nın cesedine ulaştı.

Timurbuğa'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ailesiyle piknik yapmak için 30 Haziran'da Homurlu Şelalesi yakınına giden Timurbuğa, selfieçekmek amacıyla kayalıklara çıkmış ve dengesini kaybederek akıntıya düşmüştü.

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