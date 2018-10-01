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  4. 01 Ekim 2018 11:32

''Ölmek istemiyorum'' paylaşımı yapmıştı ! Motor tutkusu sonu oldu

Burdur'da motosiklet tutkunu Recep Serttaş, bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybetti.

''Ölmek istemiyorum'' paylaşımı yapmıştı ! Motor tutkusu sonu oldu
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Burdur'da motosiklet tutkunu Recep Serttaş (22), motosikletiyle bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi. Serttaş'ın bir süre önce bariyere çarparak yaşamını yitiren bir motosikletlinin fotoğrafını 'Ölmek istemiyorum' notuyla sosyal medyadan paylaştığı görüldü.

Kaza, dün gece Bucak- Burdur karayolunun Çeltikçi Beli Tekke köyü yakınlarında meydana geldi. Recep Serttaş'ın kullandığı motosiklet sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Motosikletin yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra durduğu kazada başında kask olan sürücü Recep Serttaş yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Recep Serttaş'ın ailesi fenalık geçirdi. Serttaş'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Motosiklet tutkunu olan Recep Serttaş'ın, geçen yıl facebook hesabında bariyere çarparak yaşamını yitiren bir motosikletlinin fotoğrafını 'Ölmek istemiyorum' notuyla paylaştığı görüldü.

DHA

burdur , motosiklet
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