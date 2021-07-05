Önce yeğeninin sonra ablasının yuvasını yıktı! ''İnsan düşmanına bunu yapmaz''

Adana'da yaşayan 30 yaşındaki Gülsüm K.'nin, önce yeğenin ardından kız kardeşinin kocasıyla aşk yaşadığı iddia edildi. Gülsüm K.'nin ablası Emine G., ''Bu nasıl bir kardeş? İnsan düşmanına bile böyle bir şey yapmaz.'' diyerek isyan etti.

Adana'da yaşayan Gülsüm K. (30), iddiaya göre, 2017'de Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelin giden ablasının kızı Sevgi K.'nin (24) eşiyle telefonlaşıp mesajlaşmaya başladı. Aldatıldığından şüphelenen K., eşiyle tartışınca Adana'daki annesinin yanına döndü.

YEĞENİNİN KOCASIYLA AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

Sabah'ın haberine göre, bu durumu fırsata çeviren Gülsüm K., Bandırma'ya gidip yeğenin kocasıyla aşk yaşamaya başladı. Bununla da yetinmeyerek mutluluk pozlarını sosyal medyada paylaştı. Gerçeği öğrenince şok geçiren Sevgi K., kocasından boşandı. Bir süre yeğeninin kocasıyla yaşayan Gülsüm K., sıkılınca ayrıldı.

DURUMU FARK EDEN ABLA EŞİNİ EVDEN KOVDU

Ancak bu kez de hedefinde ablası Emine G.'nin eşi vardı. Gülsüm K., ablası Emine G.'nin ikinci eşi olan Tuncay G. ile aşk yaşamaya başladı. Bu durumu fark eden Emine G., eşini evden kovdu.

"İNSAN DÜŞMANINA BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ"

Kardeşinin önce yeğeninin sonra da kendisinin eşini elinden aldığını söyleyen Emine G., "İlk önce kızımın kocasına kaçtı, şimdi de benim kocamı elimden aldı. Bu nasıl bir kardeş? İnsan düşmanına bile böyle bir şey yapmaz. Böyle kardeş olmaz olsun. Eşimle otel odalarında buluşup, içki içerek birlikte oluyorlar. Eşim de beni arayıp, 'seni çok seviyorum' diyor. Sen baldızınla birlikte oluyorsun sonra da beni sevdiğini söylüyorsun. İkisini de süründüreceğim. Yazıklar olsun. başından iki evlilik geçti. İki kızı var. Bakamadığı için devlet yurduna verdi. Ayrıca evlilik vaadiyle de insanları dolandırıyor. Bu kadına çocuklarını kesinlikle geri vermesinler" dedi.

"BİR DE TEYZEYE ANNE YARISI DERLER"

Teyzesi yüzünden eşinden boşanan Sevgi K. da, "Bir teyze yeğeninin kocasına nasıl göz koyar? Hiç mi utanma yok. En güvendiğim insan kocamı benden çaldı. Eğer teyzem değil bir başkası olsaydı bu kadar zoruma gitmezdi. Bir de teyzeye anne yarısı derler. Bu nasıl anne yarısı, nasıl teyze?" diyerek tepkisini dile getirdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Suçlamaları kabul etmeyen Gülsüm K. ise "Bana iftira atıyorlar. Adımı karalamak istiyorlar" diyerek kendini savundu.

Sabah