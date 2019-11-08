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  4. 08 Kasım 2019 22:08

Ordu'da hidroelektrik santralinde patlama: 4 yaralı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde Umut-1 Hidroelektrik Santrali’nde meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ordu'da hidroelektrik santralinde patlama: 4 yaralı
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Ordu'nun Gökçebayır Mahallesi’nde Tifi Deresi üzerinde bulunan Umut-1 Hidroelektrik Santrali’nde akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Santralin üretim tesisinde meydana gelen patlamada çeşitli yerlerinden yaralanan 4 işçiden ikisi Akkuş Devlet Hastanesi, ikisi de Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ALANDA ÇALIŞMA YAPILIYOR

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, patlamanın metan gazı sıkışması sonucu meydana geldiğinin tahmin edildiğini söyledi. Yaralılardan yanık şikayeti fazla olan ikisinin Ünye’ye sevk edildiğini anlatan Demirci, “Patlama sonrası santralde maddi hasar oluştu. Uzman ekipler patlamanın yaşandığı alanda çalışma yapıyor” dedi.

AA

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