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  4. 05 Eylül 2020 15:47

Orman yangını 3 yerleşim yerini tehdit ediyor

Hatay Samandağ ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın meydana geldi. Korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı

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İlçedeki Batıayaz Büyükkaraçay Barajı yanındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

Yangını söndürme çalışmalarına 10 itfaiye, 2 helikopter, 16 orman yangın söndürme aracı, 8 arazöz, 3 pikap, fen işleri işçileri, 1 dozer, 2 greyder, 5 su tankeri, 2 ambulans, jandarma ve elektrik dağıtım şirketi personelinin de aralarında bulunduğu 184 personel katıldı.

Bölgedeki Yaylıca, Seldiren, Batıayaz mahallelerinin kırsalını sardığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

 

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