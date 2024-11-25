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Otel odasında cansız bedeni bulundu

Otel odasında cansız bedeni bulundu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 38 yaşındaki bir şahıs, kaldığı otel odasında ölü bulundu

Cuma Mahallesi 1’inci İsmail Efendi Caddesi’ndeki bir otele 23 Kasım günü giriş yapan İ.O., iddiaya göre görevliye 2 gün kalacağını ve rahatsız edilmek istenmediğini söyleyerek odasına yerleşti. Bugün otelden çıkış yapması beklenen O.’nun, resepsiyona inmemesi üzerine görevliler, saat 11.00 sıralarında odanın kapısını çaldı. Ancak içeriden ses gelmeyince polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Odaya giren ekipler, O.’yu yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İ.O.’nun hayatını kaybettiği belirlenendi. O.’nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

DHA

Etiketler bursa inegöl otel odası
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