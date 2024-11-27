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Otelin önünde erkek cesedi bulundu

Otelin önünde erkek cesedi bulundu
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Burdur'da kaldırımda hareketsiz halde bulunan 55 yaşındaki Ahmet Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Burdur'da saat 06.30 sıralarında İnönü Caddesi'ndeki bir otelin önünde kaldırımda hareketsiz yatan kişiyi görenler polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ahmet Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemede Ahmet Ç.'nin bulunduğu yerdeki otelin 3'üncü katında yer alan odada konakladığı tespit edildi.

İntihar ettiği değerlendirilen Ahmet Ç.'nin cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

DHA

Etiketler Burdur otel erkek cesedi
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