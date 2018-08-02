Oto Center yönetim kurulu başkanına çete gözaltısı

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Ekipler; hakkında yakalama kararı bulunan Cezmi Meydancı’yı Kağıthane’deki bir adreste gözaltına aldı. Suç örgütü üyeliği iddiasıyla yakalanan Cezmi Meydancı Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan Meydancı daha sonra adliyeye gönderildi.

Sözcü gazetesinden Habip Atam'ın haberine göre Oto Center Yönetim Kurulu Başkanı Cezmi Meydancı’nın, Sarallar Grubu olarak bilinen suç örgütünün alt yapılanması olduğu iddia edilen F.Ü.K.’nin elebaşılığını yaptığı çeteyle birlikte hareket ettiği iddia edildi.

F.Ü.K.’nin elebaşılığını yaptığı gruba 5 ay önce Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Geçtiğimiz Nisan Ayı’nda düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınmış, 9 silah ele geçirilmişti.

