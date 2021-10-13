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Otomobil alev topuna döndü: Ölü ve yaralılar var

Otomobil alev topuna döndü: Ölü ve yaralılar var

Uşak'ın Eşme ilçesinde, iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Eşme-Kula kara yolu Kemer Yolu Kavşağı yakınlarında, M.Ç. yönetimindeki otomobil, V.S. (36) idaresindeki otomobille çarpıştı.

 Çarpışmanın etkisiyle V.S. yönetimindeki otomobil alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince otomobildeki yangın söndürülürken, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü M.Ç. ile otomobildeki E.D, H.Ö. ve E.B. ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan E.D. (21) buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer kişilerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA

Etiketler uşak trafik kazası otomobil
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