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  4. Otomobil ile özel halk otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Otomobil ile özel halk otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Otomobil ile özel halk otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, otomobilin karşı şeride geçerek özel halk otobüsüyle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Sapanca Göl Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Sapanca yönüne giden Hüsamettin U. (35) yönetimindeki otomobil, karşı şeride geçerek Metehan K.'nin kullandığı özel halk otobüsü ile çarpıştı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Hüsamettin U.’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan halk otobüsü şoförü Metehan K. ve 4 yolcuya da ilk müdahalede bulunuldu. Yaralılar, daha sonra hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Hüsamettin U.’un cansız bedenini araçtan çıkardı.

Halk otobüsü şoförü Metehan K., “Ben güzergahımda giderken karşıdan gelen araç benim şeridime geçti. Selektör, korna yapmama rağmen çekilmedi. Altımıza girdi araç” dedi.

Polis ekipleri, kaza yerinde incelemede bulunurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler sakarya sapanca trafik kazası özel halk otobüsü
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