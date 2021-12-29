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Otomobil, kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı var

Otomobil, kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da, otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı.

Kaza, gece Uğurlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün ismi bilinmeyen kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 12 yaralıyı ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Jandarma ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

DHA

Etiketler şanlıurfa otomobil kaza
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