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  4. 31 Mayıs 2017 23:25

Otostopla bindikleri kamyonet takla attı

Muğla'da 2 arkadaşın otostop çekeren bindiği kamyonet takla attı.

Otostopla bindikleri kamyonet takla attı
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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, 2 arkadaşın otostop yaparak bindiği kamyonet kaza yaptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Y.B. ve N,B. yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; M.A. yönetimindeki 48 AU 658 plakalı kamyonetin, Muğla-Fethiye karayolu Sancıbeli Mevkiinde, sağ ön lastik dingili kırıldı.

Lastiğin yerinden çıkması ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan kamyonet takla atarak şarampole devrildi. Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan Y.B. ve N,B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri yaralıları Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, Ortaca’ya gitmek için otostop yaparak kamyonete bindikleri öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

kaza , muğla , otostop , takla