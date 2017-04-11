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  1. 11 Nisan 2017 19:41

Oyuncak bebeğin içinden bakın ne çıktı

İstanbul'da yapılan bir operasyonda oyuncak bebeğin içinden bakın ne çıktı...

Oyuncak bebeğin içinden bakın ne çıktı
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İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldığı bir ihbar üzerine Azerbaycan'a bir kolide uyuşturucu yollanacağını belirledi.  Baş bölümüne uyuşturucu gizlediği oyuncak bebeği Azerbaycan'a göndermek isteyen 1 kişi yakalandı. 

Polis ekipleri, 24 Mart'ta Başakşehir'de bir kargo firmasının yurtdışı kargo bölümüne operasyon düzenleyerek Azerbaycan'a gidecek koliyi buldu. Koliyi açan ekipler 2 kutu çikolata, 1 kutu sakız, ayakkabı ve  oyuncak bebek buldu. İncelemede oyuncak bebeğin kafa kısmına gizlenmiş 11 poşet içinde 84 gram esrar buldu. 

Polis ekipleri kargo şirketinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek koliyi teslim eden kişiyi belirledi. Bunun üzerine 28 Mart Salı günü Küçükçekmece'de O.U.(35)'yu yakalayarak gözaltına aldı. Mahkeme O.U.'yu yurtdışı çıkış yasağı koyarak serbest bıratı.






DHA

oyuncak , uyuşturucu , koli , bebek