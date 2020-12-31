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  4. 31 Aralık 2020 14:29

Parkta genç kıza kabusu yaşattı! Arkadaşları gülerek izledi

Karabük'te bir genç kız, parkta başka bir genç kız tarafından tekme tokat dövüldü. Bir grup genç kız da olan biteni gülerek izledi. Kavgaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olay, Soğuksu Mahallesi’nde meydana geldi. S.A. isimli kız, parka getirdiği S.D. isimli kızı saçlarından sürükleyip tekme tokat dakikalarca dövdü. O anlar parktan geçmekte olan bir vatandaş tarafından kaydedildi.

İzleyenleri dehşete düşüren görüntülerde S.A.’nın şiddet uyguladığı sırada bir kızın ayırmaya çalıştığı görülürken diğerlerinin gülmesi pes dedirtti.

S.A. isimli kızın daha önce de mahallede terör estirdiği, dayak yiyen kızların korktukları için şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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