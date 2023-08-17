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Parkta yürüyüş yaparken silahlı saldırıya uğradı

Parkta yürüyüş yaparken silahlı saldırıya uğradı
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İstanbul Büyükçekmece'de park içerisinde yürüyüş yapan kişi, motosikletle gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, polis saldırganın peşine düştü.

Olay, 15 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde Büyük Atatürk Parkında yaşandı. Park içerisinde yürüyüş yapan kişiyi takip eden motosikletli, yanında durarak silahla 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Kurşunların ayağına isabet ettiği kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. 

DHA

Etiketler büyükçekmece park silahlı saldırı
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