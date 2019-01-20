Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren olay
Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren olay
Kayak merkezinde facia: Ölü ve yaralılar var
Kayak merkezinde facia: Ölü ve yaralılar var
İlçe emniyet müdürü gözaltına alındı
İlçe emniyet müdürü gözaltına alındı
Milli Eğitim Bakanı'ndan müjde: Bundan sonra iş garantili...
Milli Eğitim Bakanı'ndan müjde: Bundan sonra iş garantili...
Bakan açıkladı: İçecek ambalajlarına depozito geliyor
Bakan açıkladı: İçecek ambalajlarına depozito geliyor
Ankara'da belediye başkanının evine kurşun yağmuru
Ankara'da belediye başkanının evine kurşun yağmuru
İstanbulluya metro müjdesi ! 8 ilçeyi birbirine bağlayacak
İstanbulluya metro müjdesi ! 8 ilçeyi birbirine bağlayacak
Güneşe aldanmayın... Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı !
Güneşe aldanmayın... Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 20 Ocak 2019 14:55

Parmağını namluya sokunca... Feci olay !

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda iki arkadaşıyla birlikte çadır kurarak kamp yapan Arif Arslan (40), temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu işaret parmağından yaralandı. Arslan'ın kopan parmağı bulunamadı.

Parmağını namluya sokunca... Feci olay !
A+ A-

Olay, İnegöl'e bağlı kırsal Tahtaköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. 2 arkadaşıyla birlikte ormanlık alanda çadır kurarak kamp yapan Arif Arslan, bir ara tüfeğini temizlemek istedi. Temizlik yaptığı sırada sol elinin işaret parmağını namlu deliğine sokan Arslan'ın, tüfeğin ateş alması sonucu parmağı koptu. Kanlar içinde kalan Arslan, arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Parmağı kopan Arslan, burada yapılan tedavinin ardından Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Kopan parmak ise tüm aramalara rağmen bulunamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

bursa , tüfek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM