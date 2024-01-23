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Pes artık! Şarj cihazının içinden çıkanlar şoke etti

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İzmir'in Karşıya ilçesinde, uyuşturucu satısının motosikletinde bulunan şarj aletinin içinden kokain çıktı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Torbacı’ olarak tabir edilen E.T.‘yi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığını belirleyen ekipler, yapılan çalışmalar sonrasında E.T.’nin bir motosiklet ile ilçeye geldiğini tespit etti. E.T. uyuşturucu madde vermek için bir kişi ile buluştuğu sırada polis suçüstü yaptı. E.T.’nin motosikletinde yapılan aramada cep telefonuna ait şarj aleti bulundu. Şarj aletinde yapılan incelemede, satışa hazır 10 paket kokain maddesi çıktı. E.T. gözaltına alınırken, şüphelinin adresinde savcılık talimatı ile arama yapıldı. E.T.’nin adresinde, 588 yeşil reçeteye tabi sentetik hap, 3 ruhsatsız tabanca, 14 fişek ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında işlem başlatılan E.T. ve ev arkadaşı E.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T. tutuklanırken, E.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Etiketler izmir torbacı uyuşturucu kokain
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