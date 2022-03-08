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Pes dedirten olay! Bebek bezi paketinden çıktı

Pes dedirten olay! Bebek bezi paketinden çıktı

Sakarya'da, polisin takibe aldığı çiftin eşyaları arasında yapılan aramada; bebek bezi paketi içinde uyuşturucu ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında, M.M. ve eşi F.M.'yi takibe aldı. Ekiplerin çiftin üzerlerinde ve eşyalarının arasında yaptığı aramalarda; bebek bezi paketine çoraplarla yerleştirilmiş 406 gram metamfetamin ve 407 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan çift, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.M., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, F.M. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 

 

DHA

Etiketler sakarya bebek bezi uyuşturucu
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