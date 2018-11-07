Eski İstanbul Valisi Mutlu cezaevine gönderildi
Eski İstanbul Valisi Mutlu cezaevine gönderildi
Türkiye’nin en uzun ömürlü insanları burada yaşıyor
Türkiye’nin en uzun ömürlü insanları burada yaşıyor
Ev alıp satacaklar dikkat ! Bir dönem kapanıyor...
Ev alıp satacaklar dikkat ! Bir dönem kapanıyor...
Eşiyle yatakta yakaladığı adamı cinsel organını keserek öldürdü
Eşiyle yatakta yakaladığı adamı cinsel organını keserek öldürdü
Eğitim yine sil baştan: Teneffüsler uzuyor, özel okul teşviği kalkıyor
Eğitim yine sil baştan: Teneffüsler uzuyor, özel okul teşviği kalkıyor
Büyük denetim başlıyor: Çalışanının maaşını düşük gösteren işverenler yandı
Büyük denetim başlıyor: Çalışanının maaşını düşük gösteren işverenler yandı
İşte piyasaların ABD'deki seçime tepkisi ! Dolar ne kadar ?
İşte piyasaların ABD'deki seçime tepkisi ! Dolar ne kadar ?
Benzinde 20 kuruşluk indirim ! Pompaya yansıyacak mı ?
Benzinde 20 kuruşluk indirim ! Pompaya yansıyacak mı ?
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 07 Kasım 2018 14:48

Pes dedirten olay ! Polis her yerde bu kadınları arıyor

Bursa'nın İnegök ilçeisnde, paspas ve çiçeklik altında anahtar arayan kadınlar kameraya yakalandı.

Pes dedirten olay ! Polis her yerde bu kadınları arıyor
A+ A-

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, paspas ve çiçeklik altında anahtar arayıp kapıları zorlayan 3 kadın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Jandarma ve polis şimdi her yerde bu 3 kadını arıyor.

Olay 1 Kasım tarihinde Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalleye gören 3 kadın, güpegündüz sokakları gezerek kimsenin olmadığı evleri tespit etti. 3 kadının evlerin girişinde bulunan paspasların ve çiçekliklerin altında bakarak anahtar aradıkları görüldü. Biri etrafta gözcülük yaparken diğer iki kadının ise her yeri didik didik araması anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Aradıkları anahtarları bulamayan hırsızlık şüphelisi kadınlar evlerin kapılarını zorlayarak girmeye çalıştı. Ancak maksatlarına ulaşamayan kadınlar geldikleri gibi mahalleden ayrılarak kayıplara karıştı. Evlerine gelen vatandaşlar etrafın dağınık olduğunu görünce güvenlik kameralarını inceledi. Jandarma ve polis kamera görüntülerinden yola çıkarak 3 kadını arıyor.


İHA

hırsız , bursa , anahtar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM