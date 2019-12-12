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  4. 12 Aralık 2019 14:40

PKK'ya büyük operasyon; sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Devam eden operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

PKK'ya büyük operasyon; sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ve Baykan İlçe Jandarma komutanlıklarınca PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerin yakalanması, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Operasyon bölgesindeki vatandaşların can ve mal güvenliğin korunması amacıyla ilçeye bağlı Meşelik, Ardıçdalı, Ormanpınar, Çamtaşı, Yeşilcevre, Çukurca, Aydınlar ve Çukurtaş köyleri ile Eğri mezrasında saat 06.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği için önem taşıdığı belirtildi.

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