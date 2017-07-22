Polis ''oh'' çeken bu kadının peşinde

Tekirdağ Reşadiye Mahallesi’nde bir bujiteri dükkanına giren kadın, vitrinde bulunan kol saatini alarak bir süre inceledi. Kasiyerin bir anlık dalgınlığından faydalanan kadın, kol saatini elindeki cep telefonun altına saklayıp çaldıktan sonra arkadaşıyla birlikte dışarıya çıktı. İş yeri kapısında yakalanmadığı için ’oh çektiği’ görülen hırsızlık şüphelisi kadın oradan hızla uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İş yeri çalışanlarının kol saatinin yerinde olmadığının fark edilmesi üzerine güvenlik kameraları kontrol edildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından kadın şüphelinin kol saatini çaldığını tespit etti. Kimliği henüz tespit edilemeyen kadının hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kol saatini inceledikten sonra cep telefonunun altında çaldığı görülen kadının kapıdaki hareketleri de güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince hırsızlık şüphelisi kadını yakalamak için çalışma başlattı.