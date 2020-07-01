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  4. 01 Temmuz 2020 18:15

Polisten kaçarken kaza yaptılar! O anlar saniye saniye kamerada

Esenyurt'ta polis denetiminden kaçan lüks araç, kovalamaca sırasında refüje çarparak kaza yaptı. Kaza yapan araçtaki şüpheliler gözaltına alındı.

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Olay, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Lüks araçtaki 2 şüpheli, polisin dur ihtarına uymadı. Kaçan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli, refüje çıkarak trafik levhasına çarptı. Kaza sonrası şüpheliler yakalandı. Araçta yapılan aramada ruhsatsız silah, polis telsizi, poşet içinde para ve metamfetamin adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin refüje çıkarak tabelaya çarptığı görülüyor.

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