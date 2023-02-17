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Provokatif paylaşımlarda 117 kişi gözaltı, 21 tutuklama

Provokatif paylaşımlarda 117 kişi gözaltı, 21 tutuklama
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yaşadığı asrın felaketi sonrasında sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 117 kişinin gözaltına alınarak, 21'inin tutuklandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 713 hesap yöneticisi tespit edildi, 377'si hakkında adli işlem başlatıldı. 117 şahıs gözaltına alındı, 21'i tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapatılması sağlandı." denildi.

Etiketler provokatif sosyal medya paylaşım gözaltı operasyon
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