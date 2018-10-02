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  4. 02 Ekim 2018 14:17

Psikolog eski hastası tarafından öldürüldü

İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti.

Psikolog eski hastası tarafından öldürüldü
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İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede görev yapmakta olan Psikiyatri uzmanı Doktor Fikret Hacıosman bir hastası tarafından tabancayla başından vurularak hayatını kaybetti.

Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Hastanede görevli psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, psikolojik sorunları sebebiyle mart ayından beri tedavi gördüğü öğrenilen Serhat Tunçdemir'in silahlı saldırısına uğradı. Muayene odasındaki saldırıda Doktor Fikret Hacıosman yaralandı. Yaralı doktor ameliyata alınırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan Serhat T.kaçarak Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde akrabasının evine gitti. Evdekileri rehin alan saldırgan, müzakereci polislerin de devreye girmesiyle silahını dışarı attı. Saldırgan eve giren polisler tarafından gözaltına alındı.

DHA

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