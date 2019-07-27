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  4. 27 Temmuz 2019 16:35

Rize'de dehşet ! Genç kızı evinin önünde böyle dövdü

Rize'de bir genç kız evinin kapısında bekleyen kişinin saldırısına uğradı. Genç kızın feci şekilde darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Rize'de dehşet ! Genç kızı evinin önünde böyle dövdü
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Olay geçtiğimiz gün Rize Merkez Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. R.T. isimli kız evine gitmek üzere apartmana girdi. Kendisini apartmanın içerisinde bekleyen B.G. isimli genç tarafından saldırıya uğrayan R.T. bir anda kendisini apartmandan dışarıya attı. Kaçmaması için kızı kolundan yakalayan genç, kızın yüzüne yumruk attı. Yumrukla yüzünden ağır darbe alan R.T. bir anda bayılarak yere yığıldı. Hızını alamayan genç yerde baygın haldeki kıza tekme atmaya başladı. Çevreden kızın yardımına gelen bir vatandaşın ittiği genç elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı. Gözaltına alınan saldırgan B.G. tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.





İHA

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