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  4. 14 Haziran 2017 14:52

Rus sevgiliye kiralık katille ölüm tehdidi

Antalya’da üniversite öğrencisi Rus 22 yaşındaki Yana R., 6 ay önce arkadaş olduğu sevgilisi 39 yaşındaki Fatih Ö.’nün kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiği ve kiralık katil tuttuğu iddiasıyla şikayetçi oldu

Rus sevgiliye kiralık katille ölüm tehdidi
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Konyaaltı ilçesinde oturan Yana R., geçen cuma gece yarısı Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, ölüm tehdidi aldığını belirtti ve koruma talebinde bulundu. Öğrenci olduğunu söyleyen Yana R., bu yılbaşında Fatih Ö. ile arkadaşlık kurduğunu, iki aylık birlikteliğin sonunda ayrılmak istediğinde ölümle tehdit edildiğini öne sürdü. Yana R., “Fatih Ö. aşırı alkol alıp beni ilişkiye zorluyordu. Ayrıca hakaretlerine dayanamayıp arkadaşlığımı bitirmek istediğimi söyledim. Telefonunu engelledim. Ancak benden ayrılmak istemiyor ve beni öldürmekle tehdit ediyor" dedi.

Fatih Ö.'nün kiralık katil tuttuğunu da ileri süren Yana R., ifadesinde şöyle dedi:

“Bu kişi benim sosyal medya hesabıma İngilizce ve Türkçe tehdit içerikli mesajlar gönderdi. Bunları delil olarak sunuyorum. Fatih Ö. sürekli gezdiğim yerlerde gezip, beni kendisiyle evlenmeye zorluyor. Beni ve ailemi öldürtmek için kiralik katil tutmuş. Sürekli beni takip etmesi ve öldürmekle tehdit etmesi nedeniyle bana ve aileme zarar vermesinden endişe ediyorum. Fatih Ö.'den şikayetçiyim."

Polis, Fatih Ö.'ye ulaşmak için çalışma başlattı.

DHA

antalya , genç kadın , rus , kiralık katil