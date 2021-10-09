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Rus turist otel odasında ölü bulundu

Rus turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus turist, otel odasında ölü bulundu.

Okurcalar Mahallesi'nde bir otelde kalan Rus Turist Andrei Gozhev'in (44) odasından uzun süre çıkmamasından şüphelenen otel yetkilileri, harekete geçti.

CANSIZ BEDENİNİ OTEL ÇALIŞANI BULDU
Odaya giren otel çalışanları, Rus turisti hareketsiz bulunca 112 Acil Servisten yardım istedi. Otele gelen sağlık görevlileri turistin öldüğünü belirledi.

Andrei Gozhev'in cenazesi, savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AA

Etiketler antalya otel odası rus turist
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