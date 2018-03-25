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  4. 25 Mart 2018 11:29

Sabaha karşı katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı

Denizli’nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında su birikintisine devrilen otomobilde 5 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Karayolu Sarıabat Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. Denizli’den Tavas’a giden ve iddiaya göre Mehmet Bayraktar’ın kullandığı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktıktan sonra yolun kenarındaki gölete yuvarlandı.



İçerisinde 6 kişinin bulunduğu otomobil ters dönüp suya gömülürken, önde yolcu konumunda bulunan Muharrem Çineli, kendi imkanlarıyla önce otomobilden sonra da göletten çıkmayı başardı. Ardından yola çıkan Çineli, diğer sürücülerden yardım istedi.

'5 ARKADAŞIM OTOMOBİLDE'

5 arkadaşının daha otomobilin içinde olduğunu söyleyen Çineli, ambulansla DenizliDevlet Hastanesine kaldırıldı. Çineli’nin otomobilde 5 kişi daha olduğunu söylemesi üzerine harekete geçen arama kurtarma ekipleri vinçle gölet içindeki otomobili çıkardı. Yapılan kontrolde, Emin Çotul (18), sürücü Mehmet Bayraktar (18) , Uğur Hepgül (19) ve Süleyman Tahancıoğlu’nun (18) cesetleri otomobilin içinde bulunurken, otomobilin içerisinde bulunamayan Kamil Kocamanoğlu’nun (17) cesedi de dalgıçlar tarafından gölde bulunarak çıkarıldı.



Cesetler savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Tavas Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırdı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

kaza , denizli , tavas
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