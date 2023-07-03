Sabaha karşı Suriyeli gerginliği! Öfkeli kalabalığa polis müdahale etti

Kocaeli'nde Suriyeli sığınmacılarla mahalleli arasında yaşanan gerginlik sabaha karşı sokağa taştı. Suriyeli grubun bir vatandaşın yaşadığı evi basmaya kalkıştığı iddia edilirken çok sayıda vatandaş sokağa çıktı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, sığınmacılar ile vatandaşlar arasında çıkan gerginlik sokağa taştı. Öfkeli kalabalık, sloganlar eşliğinde kent merkezine ilerlerken polis gruba müdahale etti.

İddiaya göre karşılıklı apartmanlarda yaşayan Türkler ve Suriyeliler arasında bir süredir devam eden tartışma, dün gece Suriyelilerin bir köpeği zehirlediği iddiası üzerine ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Suriyeli göçmenlerin bir köpeği zehirlediği, yaşanan tartışmanın ardından Suriyelilerin bir evi bastığı iddia edildi. İddiaların ardından çok sayıda kişi sokaklara çıkaran Suriyeliler aleyhine sloganlar atarak yürüyüş yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, bölgeye çok sayıda polis ekibi ile çevik kuvvet polislerinin sevk edildiği görüldü.

Twitter hesabından açıklama yapan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Kentim Kocaeli Dilovası’nda Suriyelilerin bir evi basması üzerine başlayan hadiseler bu gece halkın sokağa çıkması ile devam etti. Vatandaşlar şimdi dağılıyor. Yarın akşam Kaymakamlık önünde toplanıp, Suriyeliler’in Dilovası’nı terketmesini isteyecekler" dedi.

Sloganlar atarak kent merkezine yürüyen öfkeli kalabalık, “Mülteci istemiyoruz” diye haykırdı. Olay yerine gelen emniyet müdürü vatandaşları yatıştırmaya çalıştı. Ancak öfkeli kalabalık eylemlerine devam etti. Sığınmacılara ait bazı iş yerlerine de zarar verildi. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri olaya müdahale etti.

ÜMİT ÖZDAĞ SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Çıkan olaylara ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Dün gece 24.00 sularında bir grup Suriyeli sokak köpeklerine odunla vuruyor. Bunu gören Dilovalılar olaya müdahale ediyor. Ardından sığınmacı grup vatandaşların evine saldırıyor. Ardından kalabalık bir grup da onlara saldırıyor. Polis olaya müdahale ediyor” paylaşımında bulundu.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiası sonrası yaşanan olaya kısa sürede müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Olaya karıştığı tespit edilen şahıslar yakalanmıştır. Haklarında adli işlem yapılan şüpheli şahıslar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne deport edilmek üzere gönderilmiştir, ayrıca evcil hayvanın ölüm sebebinin tespiti amacıyla alınan numune ilgili kuruma gönderilmiştir.”

VALİLİKTEN EV BASMA İDDİALARINA YALANLAMA

Kocaeli Valiliği, Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiasının ardından yaşanan gerginliğe ilişkin, hiçbir eve saldırı gerçekleştirilmediğini ve gerçeği yansıtmayan provokatif amaçlı yayınlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Gözaltına alınan kişilerden yabancı olan 10 kişinin sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Evcil hayvanın (köpek) ölüm sebebinin tespit edilmesi için de numuneler alınmak suretiyle gerekli incelemeler yapılmaktadır.

Bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan görüntülerde yabancı uyruklu şahısların vatandaşlarımıza ait evlere saldırdığı şeklinde görüntülerin paylaşıldığı ancak bu görüntülerdeki kişilerin yabancı uyruklu şahıslar olmadığı köpeği ölen şahıs ve yakınları olduğu tespit edilmiştir. Hiçbir vatandaşımızın evine saldırı gerçekleştirilmemiştir. Gerçeğe aykırı ve provakatif amaçlı yayınlanan haber ve görüntülere itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."