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  4. Ölü sayısı yükseliyor! Sahte içkiye bir kurban daha

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 9'a yükseldi. 10 kişinin ise hastanede tedavisi sürüyor.

İlçede sahte içkiden zehirlenerek hastaneye başvuranlardan Levent E, yaşamını yitirdi. Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. 10 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Çorlu'da 25 Haziran'da zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfede 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirilmişti. İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

AA

Etiketler sahte içki tekirdağ çorlu
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