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  4. 04 Temmuz 2020 17:08

Sakarya'daki patlamayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Sakarkya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'daki patlamayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında sorumlu müdür ile 2 ustabaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

 

AA

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