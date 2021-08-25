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Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Etiketler pkk terör terörist tsk mehmetçik asker operasyon ypg
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