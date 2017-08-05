Yunanistan, işgal ettiği iki adamıza daha üs kurdu
Denizde 'iç çamaşırı' kavgası: 3 yaralı, 10 gözaltı
Araştırma hastanesinde öldüren ihmal
Kredi kartı sahipleri dikkat ! Son gün 17 Ağustos !
Kredi kartı sahipleri dikkat ! Son gün 17 Ağustos !
Çocuğu olan çalışanlara büyük müjde ! Hemen başvurun...
Çocuğu olan çalışanlara büyük müjde ! Hemen başvurun...
Akıllı telefon devri sona eriyor ! Onların artık yeni adı zeki telefon !
Akıllı telefon devri sona eriyor ! Onların artık yeni adı zeki telefon !
Alkollü içecek satışında yeni dönem resmen başladı
Alkollü içecek satışında yeni dönem resmen başladı
EDS ile kesilen trafik cezalarında büyük skandal
EDS ile kesilen trafik cezalarında büyük skandal
Asena evli sevgilisiyle aşk tatilinde görüntülendi
Asena evli sevgilisiyle aşk tatilinde görüntülendi
Herkes 20 yaşında sanıyor ama o 8 yaşında
Herkes 20 yaşında sanıyor ama o 8 yaşında
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 05 Ağustos 2017 11:46

Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

Şırnak'ta saldırı hazırlığında tespit edilen 2 PKK'lı terörist topçu atışlarıyla öldürüldü.

Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü
A+ A-

Şırnak Uludere’de, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin, icra edilen topçu atışları sonucunda etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 4 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yapılan açıklamaya göre, Şırnak Uludere'de, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, icra edilen topçu atışları sonucunda etkisiz hale getirildi.

İKİ EL YAPIMI PATLAYICI TESPİT EDİLDİ

Güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramalarında, Hakkari Şemdinli'de bir el yapımı patlayıcı, Van Çaldıran'da bir el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam iki el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

AĞRI'DA PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Ağrı Doğubayazıt'ta, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında 42 kg kalsiyum karbonat karışımı yanıcı ve patlayıcı madde ele geçirildi.

mehmetçik , tsk , obüs , terörist , topçu , pkk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM