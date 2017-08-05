Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

Şırnak Uludere’de, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin, icra edilen topçu atışları sonucunda etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 4 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yapılan açıklamaya göre, Şırnak Uludere'de, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, icra edilen topçu atışları sonucunda etkisiz hale getirildi.

İKİ EL YAPIMI PATLAYICI TESPİT EDİLDİ

Güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramalarında, Hakkari Şemdinli'de bir el yapımı patlayıcı, Van Çaldıran'da bir el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam iki el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

AĞRI'DA PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Ağrı Doğubayazıt'ta, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında 42 kg kalsiyum karbonat karışımı yanıcı ve patlayıcı madde ele geçirildi.