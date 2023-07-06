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Samsun’da depo yangını

Samsun’da depo yangını
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hurda lastik deposunda yangın çıktı.

Tekkeköy ilçesinde bir kauçuk fabrikasına ait depoda bulunan hurda lastikler henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın mahalline kısa sürede ulaşan 5 ekip, söndürme çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Lastiklerden çıkan simsiyah duman ise ilçede gökyüzünü kapladı.

Etiketler samsun depo yangın
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