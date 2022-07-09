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Samsun'da öğretmene ''çocuk istismarı'' tutuklaması

Samsun'da öğretmene ''çocuk istismarı'' tutuklaması

Samsun’da bir öğretmen, çocuk istismarı görüntüleri paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.

Samsun'da 

Başsavcılık talimatıyla polis ekipleri, çocuk istismarı görüntülerini paylaşanlara operasyon düzenledi.

 Operasyonda gözaltına alınan, aralarında öğretmen M.Y.’nin de bulunduğu dört kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılık şüphelilerden M.Y.’nin (47) serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

 

Etiketler çocuk istismarı öğretmen tutuklama tutuklandı
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