Samuray kılıçlı katilin cezası belli oldu

İstanbul Ataşehir'de hiç tanımadığı Başak C.'yi samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ B.'nin cezai ehliyeti tam çıktı. Sanık B. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ataşehir'de geçen kasım ayında hiç tanımadığı Başak C.'yi (28) yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ B.'nin (27) davasında Adli Tıp Üst Kurulu'ndan gelen nihai raporu okundu. Raporda tutuklu sanık Can Göktuğ B.'nin cezai ehliyeti tam çıktı. Sanık B. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Can Göktuğ B., Diyarbakır'da bulunan cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada Başak C.'nin annesi Beyhan C., babası Avni C., nişanlısı Mahir M. ve çok sayıda Başak C.'nin akrabası yer aldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

ÜST KURULDAN GELEN RAPORDA CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Mahkeme Başkanı Adli Tıp Üst Kurulu'ndan gelen nihai raporu okudu. Raporda tutuklu sanık Can Göktuğ B.'un cezai ehliyeti tam çıktı. C. ailesinin avukatı Mustafa Tırtır, Adli Tıp Kurulu Üst Kurulu'ndan rapora katıldıklarını belirtti.

"KİMSE SÖYLEMEDİ BU BENİM TAHMİNİM"

Rapora karşı söz verilen tutuklu sanık Can Göktuğ B. ise "Bir özel hastane doktoru benim beyin hücresindeki zararımdan dolayı ölebileceğimi söylemişti. Beyin hücresi zararım olarak Türkiye'de en çok zarar gören hasta olabilirim" dedi. Mahkeme Başkanı sanığa bunu kimin söylediğini sorunca, sanık B., "Kimse söylemedi, bu benim tahminim" dedi.

Sanık avukatları ise ATK Üst Kurulu'ndan gelen raporu kabul etmediklerini ifade etti.

Cumhuriyet Savcısı, ATK Üst Kurulu'ndan gelen raporu dikkate alarak önceki celse verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemli mütalaasını tekrar etti.

"KENDİ CANI SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA ŞEYTANI BERTARAF EDİYOR"

Mütalaaya karşı söz verilen Başak C.'in babası Avni C., nişanlısı Mahir M. ve ablası Zennure Türk sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Anne Beyhan C. ise sanık avukatlarının B.'nin akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek özel raporlar sunduğunu dile getirdi. Anne C., "Akıl sağlığının nasıl olduğunu anlatabilmek için olayı anlatayım. Olay günü 1 metre kılıcını kuşanıp pusuya yatıyor. Elinde kahvaltı bıçağı bile olmayan kendisini savunamayacak birine arkadan saldırıyor. Diyelim ki ezberlettiler bu savunmasını akıl sağlığı olmayan biri unutur saniyesinde" diye konuştu.

Sanığın ilk duruşmadaki 'Kulağıma şeytan fısıldadı' şeklindeki beyanını da hatırlatan Anne C., Mahkeme Başkanı'na şöyle seslendi: "Biliyoruz ki şu mübarek aylarda şeytan bağlıdır. Sizin içinizde de bizim içimizde de şeytan vardır. Siz ondan duyduğunuz şeyleri duydurursunuz, adalete güvendiğiniz için. Sanık şeytanın kendisine 'Ya sen başkasına zarar vereceksin ya da intihar edeceksin' dediğini söylemişti. Kendi canı söz konusu olduğunda şeytanı bertaraf ediyor. Akıl sağlığı olmayan bunu yapabilir mi?" şeklinde konuştu. Anne C., "Ben gerçekten de en ağır cezayı almasını istiyorum. Başak C. gerçekten örnek bir insandı bu dava sonucunda da sanığın örnek bir ceza almasını talep ediyorum" diyerek sözlerini bitirdi.

SON SÖZÜ: SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK

Son sözü sorulan tutuklu sanık Can Göktuğ B., "Söyleyecek bir şeyim yoktur" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Mahkeme bir buçuk saat süren aranın ardından kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, sanık Can Göktuğ B.'yi “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Sanık ayrıca, “silahla tehdit” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet” suçlarından 5 yıl hapisle cezalandırıldı.

DHA