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ŞANLIURFA'YA HAVAN SALDIRISI: 2 SİVİL ŞEHİT
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  4. 11 Ekim 2019 16:06

Şanlıurfa'ya havan saldırısı: 2 sivil şehit

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç'taki sivillere yönelik havan mermili saldırısında 2 kişi şehit oldu.

Şanlıurfa'ya havan saldırısı: 2 sivil şehit
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Terör örgütü YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı.

Teröristlerin Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Şanlıurfa Suruç'taki sivillere yönelik havan mermili saldırısında 2 kişi şehit oldu.

7 SİVİL ŞEHİT OLMUŞTU

Nusaybin'de dün de Suriye sınırından atılan havan topları sonucu anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) şehit olmuş, 24 kişi yaralanmıştı. Şanlıurfa'yı hedef alan terörist saldırılarda ise biri bebek 4 kişi şehit olmuş, 45 kişi de yaralanmıştı.

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