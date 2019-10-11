Şanlıurfa'ya havan saldırısı: 2 sivil şehit

Terör örgütü YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı.

Teröristlerin Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Şanlıurfa Suruç'taki sivillere yönelik havan mermili saldırısında 2 kişi şehit oldu.

7 SİVİL ŞEHİT OLMUŞTU

Nusaybin'de dün de Suriye sınırından atılan havan topları sonucu anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) şehit olmuş, 24 kişi yaralanmıştı. Şanlıurfa'yı hedef alan terörist saldırılarda ise biri bebek 4 kişi şehit olmuş, 45 kişi de yaralanmıştı.