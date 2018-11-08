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  4. 08 Kasım 2018 12:57

Şantajcı sevgilisine böyle tuzak kurdu

İstanbul Ataşehir'de bir kişi, 2 yıldır aşk yaşadığı kadına ''Görüntülerimizi ailene gönderirim'' diyerek şantaj yaptı. Durumu babasına anlatan genç kadın, şantajcı sevgilisine kafede tuzak kurdu.

Şantajcı sevgilisine böyle tuzak kurdu
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İstanbul Ataşehir'de bir kafede yaşanan olay pes dedirtti. Dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre babasına ait nakliye firmasının muhasebe bölümünde çalışan Z. K., 2 yıldır R.D. ile aşk yaşıyordu.

5 BİN LİRA İSTEDİ

R.D., Z.K.'den zaman zaman şantaj yoluyla para aldı. R.D., kendisine para vermez ise cep telefonunda bulunan görüntüleri ailesine göstereceğini söyleyerek Z.K.'den yine 5 bin lira istedi. Parayı bulamayan Z.K. durumu babasına anlatmak zorunda kaldı.



GENÇ KIZ RANDEVU VERDİ

Baba M.K., kızından R.D. ile buluşmasını istedi. Kafeye gelen Z.K. bir süre tek başına kafede oturdu. Daha sonra yanına R.D. geldi. Bir süre sonra ise babası iki kişiyle masaya oturdu. Z.K. ise masadan ayrıldı.

SİLAHI BOYNUNA DAYADI

Baba ve yanındakiler, R.D. ile bir süre konuştu. Daha sonra babanın yanındaki kişi silahını R.D.'nin boynuna dayadı ve elindeki cep telefonunu aldı. 3 kişi, R.D.'yi zorla kafenin dışına çıkartıp tartakladı. Ardından baba M.K. ve yanındakiler silahla R.D.'ye ateş etti.Saldırı sonrası M.K. ve yanındakiler olay yerinden bir araca binerek ayrıldı.

Olay sonrası ihbar üzerine kafeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından iki kurşunla vurulan R.D., Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis baba M.K. ve yanındaki bir kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin bugün yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

ataşehir , kafe , istanbul
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