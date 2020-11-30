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  4. 30 Kasım 2020 11:17

Savcılık ders kitabını silah saydı

İstanbul'da kızına ders kitabı ile şiddet uygulayan anneye, kitabı silah olarak değerlendiren savcı basit yaralama suçundan dava açtı.

Savcılık ders kitabını silah saydı
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İstanbul'da annesi ile birlikte yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi kızın ders çalışması için uyarılarına tepki vermediğini söyleyen anne, kitapla kızına vurdu. M.E annesinin şiddetini savcılığa bildirdi.

Sabah gazetesinin haberine göre; savcılık tarafından alınan ifadede anne, ders çalışmasını çok istediğini, sürekli olarak kızını teşvik etmeye çalıştığını, kızının ders çalışmadığını görünce sinirlenerek kitapla vurduğunu dile getirdi.

Savcılık yürütülen soruşturmayı tamamladı ve ders kitabını silah olarak saydı. Anne B.A. hakkında basit yaralama suçundan dava açıldı.

Sabah

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