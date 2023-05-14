Seçim günü kahreden olay! Sandık başında hayatını kaybetti

Rize’nin Pazar ilçesinde sandık görevlisi olarak çalışan Şeref K., görevi başındayken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kahreden olay, Rize'nin Pazar ilçesine bağlı İkiztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık görevlisi olan Şeref K., görev sırasında iken kalp krizi geçirdi.

Kalp krizi geçiren K.’un yanında bulunanlar 112 acil çağrı servisinde ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin K.’a ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Kaçkar devlet hastanesi götürüldü. K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen K.arılamayarak hayatını kaybetti.

OY KULLANIRKEN KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ

Trabzon’un Akçaabat ilçesinin Derecik mahallesinde ise 75 yaşındaki Aysel Ulusoy, Derecik Çevreli Camii Lokali’ndeki 1093 nolu sandığa oy kullanmak üzere yakınları ile birlikte geldi. Oy kullanma kabinine girerek oyunu kullanan Ulusoy, ardından bir anda fenalaştı. Ulusoy, çevredekiler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmak istenirken hayatını kaybetti.