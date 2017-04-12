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  1. 12 Nisan 2017 10:21

Şehit sayısı 3'e yükseldi

Diyarbakır'da dün meydana gelen patlamada şehit olanların sayısı 3'e yükseldi.

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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda meydana gelen patlamada şehit olanların sayısı 3'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda meydana gelen patlamanın ardından AFAD ekiplerince bölgede yürütülen arama çalışmalarında bir polis memurunun cenazesine ulaşıldı. Böylece patlamada şehit olanların sayısı 3'e çıktı.

Şehit polis memuru ile patlamada şehit olan bir sivil personel için bugün İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlenecek.

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