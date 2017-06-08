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  4. 08 Haziran 2017 15:55

Şehit uzman çavuşu binlerce kişi böyle uğurladı

Van’da PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan 24 yaşındaki Uzman Çavuş Sabri Eryeler, memleketi Ordu’da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit uzman çavuşu binlerce kişi böyle uğurladı
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Şehit uzman çavuş böyle uğurlandı Şehit uzman çavuş böyle uğurlandı

VAN’ın Başkale İlçesi’nde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan 24 yaşındaki Uzman Çavuş Sabri Eryeler, memleketi Ordu’nun Kumru İlçesi’nde dua ve tekbirlerle yaklaşık 13 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Van’ın Başkale İlçesi’nde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan bekar 2.5 yıllık Uzman Çavuş Sabri Eryeler’in cenazesi Ordu’nun Kumru İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınarak İlçe Stadyumu’na getirildi.

Burada düzenlenen törende şehidin 5 çocuklu annesi ev hanımı Emine ile çiftçi babası Muammer Eryeler ve kardeşleri taziyeleri kabul etti. Törene Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Enver Yılmaz, Kumru Kaymakamı Deniz Kılınç, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, daire müdürleri, polis ve askeri erkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Sabri Eryeler’in cenazesi Ortaca Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında, dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine yaklaşık 13 bin kişi katıldı.

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