Şehitlerin cenazesini kaçıran PKK'lı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Jandarma özel harekat ekiplerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda ormanlık alanda bir grup PKK'lı terörist tespit edildi. Güvenlik güçlerinin teslim olma çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışma sırasında teröristler ormanlık alana kaçarken, biri kıstırıldığını fark ederek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

1 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU ÇATIŞMADA YER ALMIŞ

Silahı ve örgütsel dokümanlarla birlikte teslim olan teröristle ilgili yapılan incelemede, PKK'nın sözde 'Dersim eyaleti' 5 kişilik yürütme konseyi içinde yer alan 'Omedya' kod isimli Evrim Tokmak olduğu belirlendi. Güvenlik kaynaklarından edilen bilgilere göre, terörist Tokmak'ın 14 yıl önce PKK'ya katıldığı ve uzun yıllar terör örgütünün Irak'taki kampında görev yaptığı öğrenildi. Irak'taki kamptan 2018 yılında Tunceli'ye geldiği tespit edilen Tokmak'ın, 11 Mayıs'ta Pülümür ilçesindeki Kızılmescit bölgesinde 1 askerin şehit olduğu çatışmada yer aldığı belirlendi.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından terörist, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ŞEHİTLERİN CENAZESİNİ KAÇIRAN DUZYER KURDİ YAKALANDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 23 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin/Racu/Ömeruşağı köyü kuzeyinde bulunan Dizör Tepe'de, PYD/YPG terör örgütü ile meydana gelen silahlı çatışmada Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit olduğu hatırlatıldı.

Şehitlerin cenazelerinin teröristler tarafından bir traktör römorkuna konularak kaçırıldığı, kaçırılma görüntülerinin de terör örgütüne ait kanallarda yayınlandığı belirtilerek, 'Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin başlattığı soruşturma kapsamında Afrin/Racu bölgesinde bu olaya karıştığı tespit edilen toplam 11 terörist yakalandı. Teröristlerden alınan ifadeler doğrultusunda şehit cenazelerini traktör römorkunda taşıyan teröristin, PKK/KCK-PYD/YPG'nin Afrin-Racu sözde sorumlusu 'Zeynel' kod adlı teröristin yanında bulunan Duzyer Kurdi olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin sıkı takibi sonucu söz konusu terörist Duzyer Kurdi, Suriye/Racu/Mamaluşağı köyünde yakalandı' denildi.