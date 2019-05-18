Sevgi değil korku evleri ! İddianamede ortaya çıktı !

Tokat'ın Turhal ilçesindeki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evleri'nde yaşananlar korku filmlerini aratmıyor.

16 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

2018 yılında Turhal Sevgi Evleri’nde yaşanan ve korku filmlerini aratmayan olaylar Zile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye ile gün yüzüne çıktı. İddianameye göre 58 günlük kayıtlarda 235 olumsuz durum saptandı. Olumsuz durumlar arasında fiziksel ve psikolojik şiddet, tehdit, yüksek dozda psikiyatri ilacı içirme gibi olaylar yer aldı. Bu gelişme üzerine Sevgi Evleri’nde çalışan ve yönetici olan 16 kişi hakkında dava açıldı.

ÇOCUKLARA AĞIR DEPRESİF İLAÇLAR VERMİŞLER

Savcılığın hazırladığı iddianamede, yurtta ‘abla’ olarak görev yapan bazı bakıcı kadınların; çocukları dövdükleri, cinsel organlarını yakmakla tehdit edip korkuttukları, kafalarını duvara vurdukları, banyoya veya kilere hapsettikleri, aç bırakma cezaları verdikleri ileri sürüldü. Ayrıca savcılık, şizofrenlere verilen ağır sakinleştirici ilaçların çocuklara zorla içirildiğini tespit etti. İddianamede, altına kaçıran çocuklara aşağılayıcı sözlerle psikolojik şiddet uygulanarak hakaretler ve küfürler edildiği, şiddet videosu izlettirilerek, “yurda misafir geldiğinde hiçbir sorun yok. Her şey çok güzel diyeceksiniz” diye tehdit savurulduğu belirtildi.

ÇOCUKLAR CAMDAN BAĞIRIP YARDIM İSTEMİŞ

Kurumun yanındaki binalarda oturan bazı tanıklar ise dayak yiyen çocukların pencereleri açarak ‘yardım edin’ diye bağırdığını söyledi.

Olayın ortaya çıkmasından sonra polisin kurumda yaptığı incelemede 8 güvenlik kamerası bulunduğu ve kameraların sadece merdiven ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarına yerleştirildiği, diğer ortak kullanım alanlarında güvenlik kamerasına olmadığı ortaya çıktı. Yapılan incelemede ise 8 kameraya ait kayıtlarda, belirli olmayan aralıklarla görüntülerin kasıtlı olarak kesildiği, bazı bölümlerin çıkarıldığı, çıkarma işleminin kayıtlar üzerinde yapılan oynamalarla gerçekleştirildiği tespit edildi.

58 GÜNDE 235 OLUMSUZ KAYIT

Polisin 58 günlük kamera kayıtlarını incelemesi sonrası ulaştığı toplam olumsuz görüntü sayısı 235 olarak kayıtlara geçti.

Bakmakla ve korumakla yükümlü oldukları çocuklara; çöp, çamaşır sepeti, erzak taşıtan görevlilerin, çocuklara olumsuzluk uygulayacakları vakit, kameranın görüş açısından çıkmaya çalıştıkları da polisin raporunda yerini aldı.

Kamera incelemesinde çocukların bakıcıları ile temas halinde ürkek ve çekingen oldukları belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda; tanık ifadeleri, şikayetler, telefon dinlemeleri ve kamera kayıtları dikkate alınarak hazırlanan iddianame sonucunda içlerinde kurum müdürü N.Ö’nün de bulunduğun 5 kişi tutuklanırken 11 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE OLDU

Zile Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 gün süren ilk duruşmadan sonra davada, tutuklu olarak yargılanan 5 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 16 şüphelinin yargılandığı davanın ikinci duruşması 10 Temmuz 2019 tarihinde görülecek.