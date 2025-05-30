''Sevgilinden ayrılamazsın'' çetesi kamerada: Gasp, tehdit, şantaj...

Ankara'da 40 yaşındaki bir genç iş insanı, ayrılmak istediği sevgilisi ve arkadaşları tarafından evine zorla girilerek tehdit edildiğini, parasının çalındığını ve zorla senet imzalatıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Ankara'da iş insanı Ufuk D. (40), ayrılmak isteyince evine zorla girip 600 bin TL parasını alarak, tehditle senet imzalattıklarını öne sürdüğü aynı zamanda iş ortağı olan sevgilisi T.K. ve onun arkadaşları hakkında, güvenlik kamerası görüntüleri ve mesajlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ankara'da iş insanı Ufuk D., sevgilisi ve aynı zamanda ortağı olan T.K.'den ayrılmaya karar verdi. Kararı duyan T.K., Ufuk D.'nin şirketine ortak olmak için verdiği 1 milyon 700 bin liraya kısa sürede geri ödemesini istedi. Ancak Ufuk D., bu para ile yatırım yaptığını ve kısa sürede ortaklığı bitirip, parayı geri veremeyeceğini fakat her ay belirli oranlarla ödeme yapabileceğini söyledi. Bunun üzerine T.K., iddiaya göre ortak arkadaşlarına Ufuk D.'nin kendisini dolandırdığını söyleyerek, parayı geri almak için yardım istedi. Daha sonra T.K. ve beraberindeki 5 kişi, Ufuk D.'nin evine gidip tehdit ederek, evinde ve arabasında bulunan 600 bin TL para ve çeşitli eşyaları aldı. Ardından T.K. ve arkadaşları, Ufuk D.'yi kafeye çağırıp zorla 3 ayrı senet imzalattı. Ufuk D., T.K. ve arkadaşlarının evine girdiği güvenlik kamerası görüntüleri ve mesajlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'TİCARİ HAYATIMA BÜYÜK BİR LEKE VURDU'

Ufuk D., uluslararası ticaretle uğraştığını belirterek, "Böyle bir olayı insanların en yakın gördüğü kişilerden görmesi gerçekten hüsrana uğratıyor. Keşke hiç yaşanmasaydı. Ortak olduğumuz kişiyle bizim bazı sorunlarımız çıktı. Ayrılmak istediğimi söylemem üzerine ortalıktan ayrılacağını söyledi. Ben de şu anda mümkün olmayacağını ifade etmeye çalıştım. Bu kişi, bunlara inanmayıp benim en yakın gördüğüm ve iş ortağım olan aynı zamanda bir ülkenin fahri konsolosu olan kişiye gidip, hakkımda 'Ufuk beni dolandırdı' gibi sözlerle benim adımı lekeledi ve ticari hayatıma büyük bir leke vurdu. Ondan sonra cebir tehditle 1 Mayıs akşamı 5 kişiyle beni zorla evime götürdüler. Evimi aradılar. Evimdeki yüklü bir miktardaki parayı, kartlığımı ve gözlüğümü aldılar. Otoparkta bulunan aracım arandı. Aracımdaki nakit para alındı. Bütün kamera görüntüleri mevcuttur. Olayın şokunu haftalarca üstümden atamadım" dedi.

'ADALETE GÜVENİYORUZ'

Daha sonra bu kişilerin kendisini bir ofise çağırdıklarını anlatan Ufuk D., "Ben ofise gitmeyeceğimi söyledim. Bir mekanda buluştuk. Çünkü kendimi güvende hissetmem lazımdı. 'Sana senet göndereceğiz, o senetleri imzalayacaksın' dediler. Ben de baskı altında hissettiğim için 'tamam gönderin, imzalayacağım' dedim. Ve 2 tane 3'er milyonluk senet imzaladım açık tarihle. Ertesi gün eylül ayı tarihli 1 milyon 700 bin liralık senedi de imzaladım. Biz adalete güveniyoruz; sonuçta hukuk devletinde yaşıyoruz. Gereken neyse, sonuna kadar da gideceğiz" diye konuştu.

'ŞÜPHELİLER CEZALANDIRILANA KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

Ufuk D.'nin avukatı Cem Duman ise ortaklığın noter aracılığıyla hisse devri yapılarak sağlandığını söyleyerek, "Gönül birlikteliği devam ederken, şirket ortaklığı yapıldıktan kısa bir zaman sonra karşı taraf maalesef hamile olduğu bahsiyle evlenmeleri gerektiğini iddia etmiştir. Müvekkilim bu durumdan son derece rahatsız olup, gönül ilişkisini bitirip ticari ilişkisine devam etmeye karar almıştır. Bunu hazmedemeyen karşı taraf hem vermiş olduğu ortaklık parasını geri almak için hem de müvekkilden intikamını almak için maalesef gayrimeşru yola başvurmuştur. Bu hanımefendinin azmettirmesi sonucunda 5 kişiyle beraber bir örgüt şeması içerisinde müvekkilin evine ve arabasına zorla girilmiştir. Evinden ve arabasından zorla yüklü bir miktarda nakit TL cinsinden para almıştır. Bu da çok açık bir şekilde yağma suçunu oluşturmaktadır. Buna ilişkin kamera görüntüleri müvekkil tarafından dosyaya kazandırılmıştır. Müvekkilin mağduriyetini ortaya çıkarıp, bu gayrimeşru davranışlara karşı müvekkilin mağduriyetinin ortaya çıkıp şüpheliler cezalandırılana kadar mücadelemiz devam edecek" dedi. (DHA)

DHA