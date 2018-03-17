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  4. 17 Mart 2018 15:16

Sevgilisini ''iş arkadaşım'' diyerek eşiyle tanıştırmış

Samsun'da aşk yaşadığı Belgin Ş. ile birlikte Kızılırmak Nehri'ne atlayan ve akıntıda sürüklenen Osman E.'yi arama çalışmaları sürüyor. Bu arada Osman E.'nin, sevgilisini ''iş arkadaşım'' diye tanıtarak eşinin doğum gününe çağırdığı ortaya çıktı.

Sevgilisini ''iş arkadaşım'' diyerek eşiyle tanıştırmış
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Bafra ilçesinde geçen Perşembe akşamı evli ve bir çocuk babası Osman E. ile aşk yaşadığı öne sürülen Belgin Ş., Kızılırmak Nehri'ne atladı. Bir süre suda çırpınıp yardım çığlıkları atan iki genç, ardından akıntıya kapılarak kayboldu. İtfaiye, polis ve AFAD ekiplerinin dün sabahın ilk ışıklarıyla başlattığı arama çalışmalarında Belgin Ş.'nin cesedi bulundu ancak Osman E.'nin izine ulaşılamadı.

Dün havanın kararmasıyla ara verilen, bugün sabah saatlerinde yeniden başlayan çalışmalara, Samsun Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ve Samsun Sualtı polis dalgıç ekipleri katıldı. Şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı. 

'İŞ ARKADAŞIM' DİYEREK, EŞİYLE TANIŞTIRMIŞ

Bu arada, Osman E.'nin, birlikte nehre atladığı Belgin Ş. ile Bursa'da aynı tekstil firmasında çalıştığı belirtildi. Osman E.'nin Belgin Ş.'yi eşi Nuray E. ile "iş arkadaşım" diye tanıştırıp, eşinin doğum gününde eve davet ettiği ifade edildi. Belgin Ş.'nin birkaç gün önce Bursa'dan Samsun'un Bafra ilçesine Osman E.'nin yanına geldiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Osman E. sosyal medya hesabından 11 Şubat tarihinde “Reklama 33 gün kaldı” notunu paylaşımda bulunması ve o tarihin nehre atladıkları güne denk gelmesi dikkat çekti. Osman E.'nin aynı gün askerlik görevi için Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na teslim olması gerektiği kaydedildi.

Osman E.'yi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

DHA

iş arkadaşım , bafra , kızılırmak , samsun
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