Sevgilisiyle bir olup eşine tuzak kurdu !

İşadamı Hakan Ç., tesettür giydirdiği sevgilisini eşine benzetip noterde çıkardığı vekaletname ile eşine ait iki arsayı sattı. Bununla da yetinmeyen işadamı, eşi ve iki çocuğunun yaşadığı evi satmaya çalışırken yakalandı.

Sabah Gazetesi'nden Harun Atalay'ın haberine göre Aksaray'da iflas eden işadamı, tesettür giydirdiği sevgilisini ilk eşine benzeterek noterde çıkardığı vekaletname ile eşinin 400 bin lira değerindeki 2 arsasını sattı. Genç kadının 2 çocuğuyla birlikte oturduğu 200 bin liralık daireyi de satmak isterken suçüstü yakalanan işadamı ve sevgilisi tutuklandı.

Aksaray'da demir çelik fabrikası bulunan Hakan Ç., ilk eşi Özlem Ç.'den iki çocuğu dünyaya geldikten sonra sekreteri Fatma Gül C. ile birlikte yaşamaya başladı. Sekreterinden de 2 çocuğu oldu. Geçen yıl sekreterini bıçakla yaralayıp terk eden Hakan Ç., bir süre sonra Göklin G. ile aşk yaşamaya başladı. Bu arada iflas eden Hakan Ç., sevgilisiyle işbirliği yaparak, ilk eşi Özlem Ç.'ye ait ev ve arsaları satmaya karar verdi. Eşine benzemesi için tesettür kıyafeti giydirdiği Göklin G.'yi notere götüren Hakan Ç., eşinin kimliğini de kullanarak, sevgilisi aracılığıyla vekaletname çıkardı.

TAPUDA POLİS BASKINI

Bu vekaletname ile eşine ait 400 bin lira değerindeki iki arsayı satan Hakan Ç., ardından eşinin 2 çocuğuyla yaşadığı evi de satmaya karar verdi. Evi 200 bin liraya almaya talip olan Ahmet G. ile tapuda buluşan Hakan Ç.'yi, daha önceki farklı bir suç nedeniyle takibe alan polis, zanlının eşine ait malları satmaya çalıştığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Satışın gerçekleşeceği anda baskın yapan polis, Hakan Ç.'yi yakaladı. Hakan Ç. ile sevgilisi ve eşinin mallarını alan 2 kişi gözaltına alındı. "Tesettüre girip eşi gibi imza atmamı istedi. Hakan'a borcum olduğu için kabul ettim" diyen Göklin G. ile Hakan Ç. tutuklandı.