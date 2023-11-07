Şiddet gören kadına yardım etmek isterken hapis cezası aldı

İzmit'te, eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında şiddet gören bir kadına yardım etmek isterken, saldırganın yaraladığı kişi saldırgana yumruk attığı için 5 ay 12 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 3 yıl önce eski erkek arkadaşı M.D. tarafından darbedilen B.Ç. isimli kadına yardım etmek isterken, saldırganın savurduğu kırık cam şişe ile yaralanan Y.K., kavgaya müdahale ettiği sırada M.D.'a yumruk attığı için 'haksız tahrik altında yaralama' suçundan 5 ay 12 gün hapis cezasına çarptırıldı. M.D. ise 'Hayati tehlikeye sebep olacak şekilde silahla kasten yaralama' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 25 Ağustos 2020'de İzmit sahilinde meydana geldi. M.D., iddiaya göre, eski kız arkadaşı B.Ç.'yi darbetti. Bu sırada sahilden geçen Y.K., darbedilen B.Ç.'nin yardım çığlıklarını duyup, kadını kurtarmak için kavgaya müdahale edip, M.D.'a yumruk attı. M.D. da Y.K.’ya elindeki kırık cam şişeyi saplayarak yaraladı. M.D. olay yerinden kaçarken Y.K. ise arkadaşları tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Y.K., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra teslim olan M.D. hakkında 'Hayati tehlikeye sebep olacak şekilde kasten silahla yaralama', Y.K. hakkında ise yumruk attığı için 'haksız tahrik altında yaralama' suçundan dava açıldı.

'AMACIM KADINA ŞİDDETİ ÖNLEMEKTİ'

Olayla ilgili olarak Kocaeli 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya başka bir suçtan tutuklu bulunan Y.K. ve tutuksuz sanık M.D. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti tarafından son sözleri sorulan sanık Y.K., tanımadığı B.Ç. isimli kadının tartaklandığını gördüğünü ve kadını kurtarmak için konuya dahil olduğunu söyledi. Y.K., "Amacım kadına karşı şiddeti önlemekti" diyerek beraatini talep etti.

'İLK DARBEYİ BEN YEDİM'

Davada, tutuksuz yargılanan M.D. da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, elindeki cam su şişesiyle kendisini korumaya çalıştığını belirtip, "İlk darbeyi yiyen bendim. Kırdığım şişeyi kendimi korumak için sağa sola savurdum. Olaydan sonra da gidip teslim oldum zaten. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

KIRIK CAM ŞİŞESİ SİLAH SAYILDI

Mahkeme heyeti, kırık cam şişeyi silah sayarak, sanık M.D.'ın 'Hayati tehlikeye sebep olacak şekilde silahla kasten yaralama' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

YUMRUĞA 5 AY HAPİS

Sanık Y.K. ise 'haksız tahrik altında kasten yaralama' suçundan indirimle 5 ay 12 gün hapis cezasına çarptırdı. (DHA)

DHA